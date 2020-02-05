Наближення негоди в Україні: МВС готове перекривати рух автотранспорту



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ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення

Служби МВС готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення

Служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.

«Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди», - заявив Аваков.

У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.