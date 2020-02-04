  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В «Укравтодорі» розповіли, де сьогодні небезпечно їздити

    • Розсилка
    В «Укравтодорі» розповіли, де сьогодні небезпечно їздити

    У Дніпропетровській та Донецькій областях у вівторок місцями ожеледиця

    Сьогодні, 4 лютого, покриття на дорогах державного значення в Карпатському регіоні мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

    Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    «На більшості перевальних ділянках доріг дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ, покриття мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

    На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

    Зазначається, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

    Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки та 142 робітники.

    Як повідомляв Главком з посиланням на Укргідрометцентр, 4 лютого ускладняться погодні умови: очікуються сніг і сильний вітер, на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 4°морозу до 12° тепла.

    прогноз погоди дороги Укргідрометцентр водій Укравтодор автомобіль вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ