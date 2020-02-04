В «Укравтодорі» розповіли, де сьогодні небезпечно їздити



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У Дніпропетровській та Донецькій областях у вівторок місцями ожеледиця

Сьогодні, 4 лютого, покриття на дорогах державного значення в Карпатському регіоні мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

«На більшості перевальних ділянках доріг дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ, покриття мокре, в Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Зазначається, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки та 142 робітники.

Як повідомляв Главком з посиланням на Укргідрометцентр, 4 лютого ускладняться погодні умови: очікуються сніг і сильний вітер, на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 4°морозу до 12° тепла.