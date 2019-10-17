  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ і ДБР отримали право на «прослушку»

    • Розсилка
    НАБУ і ДБР отримали право на «прослушку»

    Скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор

    Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримали право на зняття інформації з телекомунікаційних систем («прослуховування»).

    Про це йдеться в законі №1009, опублікованому в парламентській газеті «Голос України» 16 жовтня, який набрав чинності в четвер, 17 жовтня.

    Зазначений проєкт закону внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським та прийнято Верховною Радою 4 жовтня.

    Згідно з ним, ДБР і НАБУ включені в список правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж. Крім того, скасовується частина «поправок Лозового» в Кримінальний процесуальний кодекс про порядок призначення і проведення експертиз.

    Регулюється порядок розгляду кримінальних справ у судах, а саме, вводиться поняття вступної промови сторін процесу, вводиться обов'язковість оприлюднення не повного, а короткого тексту обвинувального акту, а також запроваджується порядок надання доказів сторонами захисту та обвинувачення.

    Також суддя отримує право переривати виступ в разі його свідомого затягування стороною процесу.

    Згідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.

    Регулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників. Відповідно до закону, зазначені співробітники приймаються в штат на підставі конкурсного відбору.

    Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

    Верховна Рада НАБУ закон Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань прослуховування президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ