НАБУ і ДБР отримали право на «прослушку»



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Скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор

Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримали право на зняття інформації з телекомунікаційних систем («прослуховування»).

Про це йдеться в законі №1009, опублікованому в парламентській газеті «Голос України» 16 жовтня, який набрав чинності в четвер, 17 жовтня.

Зазначений проєкт закону внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським та прийнято Верховною Радою 4 жовтня.

Згідно з ним, ДБР і НАБУ включені в список правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж. Крім того, скасовується частина «поправок Лозового» в Кримінальний процесуальний кодекс про порядок призначення і проведення експертиз.

Регулюється порядок розгляду кримінальних справ у судах, а саме, вводиться поняття вступної промови сторін процесу, вводиться обов'язковість оприлюднення не повного, а короткого тексту обвинувального акту, а також запроваджується порядок надання доказів сторонами захисту та обвинувачення.

Також суддя отримує право переривати виступ в разі його свідомого затягування стороною процесу.

Згідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.

Регулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників. Відповідно до закону, зазначені співробітники приймаються в штат на підставі конкурсного відбору.

Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.