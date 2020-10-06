ЗМІ: «НАБУшник» Калужинський уникнув покарання за смертельну ДТП



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Прокурор Калужинський став головним детективом антикорупційного бюро та кумом директора НАБУ Артема Ситника

Журналісти з'ясували, чому була закрита справа та які маніпуляції відбувались з експертизою

У 2005 році водій на смерть збив пішохода на освітленому перехресті. Це був нинішній керівник детективів НАБУ, а тоді прокурор Обухівської прокуратури Андрій Калужинський. Журналісти з'ясували, чому була закрита ця справа та які маніпуляції відбувались з експертизою. Повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в сюжеті програми «Секретні матеріали» «Смерть під колесами детектива НАБУ». Водій на смерть збив пішохода на переході. Його вина очевидна, але ще більш зрозумілим було те, що він уникне покарання, адже за кермом був прокурор. Прокурор Калужинський став головним детективом антикорупційного бюро та кумом директора НАБУ Артема Ситника. Журналісти з'ясували, як закривали справу антикорупціонера завдяки сумнівній експертизі.

У справі про смертельну ДТП за участю начальника підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського у 2005 році могли мати місце маніпуляції з експертизами, які дозволили закрити її. У розпорядженні журналістів опинились дані токсикологічної експертизи, згідно з якою у Ткаченка в крові знайшли 1,78 проміле етилового спирту. Це дозволило прокурору уникнути покарання за смертельне ДТП – наїзд на пішохода на освітленому пішохідному переході. Справа була закрита судом за відсутності складу злочину.

«Однак зверніть увагу на дату цієї експертизи, – зазначають журналісти «Секретних матеріалів». – Це лютий 2006 року. Через пів року з моменту ДТП. Хоча в таких випадках експертизу призначають невідкладно». Але у висновку експертизи від листопада 2005 року зазначено, що пішохід на момент смертельного наїзду не лежав на дорозі, а перебував у вертикальному стані і рухався. «Додаткова експертиза, проведена у 2006 році, по факту врятувала прокурора Калужинського від 10 років в’язниці», – стверджують журналісти.

Нагадаємо, що директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом. Самого Артема Ситника суд визнав винним у вчиненні корупційного правопорушення, і він внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК.