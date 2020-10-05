НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Вовк на робочому місці в Окружному адміністративному суді Києва

Суддів викликають до НАБУ «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вручення процесуальних документів тощо»

Національне антикорупційне бюро України викликає голову Окружного адміністративного суду Києва та ще трьох суддів для участі у слідчих діях на 9 та 12 жовтня.

У повістках йдеться, що суддів викликають до НАБУ «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вручення процесуальних документів тощо».

Крім Вовка, бюро викликає Євгенія Аблова, Ігоря Погрібніченка та Володимира Келеберду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.