Холодницький: ЦПК ще у грудні відмовили у порушенні справи про статки Тимошенко



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За його словамиХолодницького, станом на 15 лютого до САП не надійшло від Генпрокуратури заяви ЦПК про злочин Тимошенко

Головний антикорупційний прокурор зазначив, що представники Центру протидії корупції оскаржили відмову у порушенні кримінальної справи у суді, який зрештою встановив законність дій НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у грудні відмовили «Центру протидії корупції» у порушенні провадження щодо народного депутата Юлії Тимошенко за зверненням про можливе її незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише «Укрінформ».

«Центр протидії корупції» у грудні минулого року звернувся спочатку в НАБУ, потім у САП з точно такою самою заявою, аналогічною слово в слово, тільки у шапці йшлося «Холодницькому» замість «Луценка». І їм відмовили в реєстрації у ЄРДР, оскільки недостатньо даних для початку провадження», - сказав він.

Холодницький додав, що представники ЦПК оскаржили відмову у порушенні кримінальної справи у суді, який зрештою встановив законність дій НАБУ і САП.

«Суд встановив законність наших дій у невнесенні в ЄРДР. Тепер вони вирішили, що Луценко старший навіть за суд і може розпочати провадження. Таке враження, що йдуть маніпуляції перед виборами», - зазначив керівник САП.

За його словами, станом на 15 годину п'ятниці до САП не надійшло від Генпрокуратури заяви ЦПК про злочин Тимошенко.

«Сьогоднішню пошту я розписав, і там ніякого звернення не було. Почекаємо, може, буде у понеділок чи вівторок», - додав Холодницький.

Він також запевнив, що САП не буде інструментом у політичній боротьбі.

«Я наголошую, що САП не буде інструментом у політичних розбірках по жодному з кандидатів, хай це комусь подобається чи не подобається», - резюмував він.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко 15 лютого направив до САП заяву про ймовірний злочин лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагаченя - ред.) ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації - ред.) ККУ.

Відповідну заяву 12 лютого на ім'я генпрокурора направив «Центр протидії корупції». Активісти зазначають, що у лютому 2018 року американська фірма Two Paths LLС найняла піар-компанію Avenue Strategies Global LLC представляти інтереси Юлії Тимошенко. Усього йшлося про виплату 390 тис. доларів у 2018 році піарнику, який також обслуговував президента США Дональда Трампа.

При цьому у деклараціях Тимошенко не вказано статків, що відповідають витратам у 390 тис. доларів. Відтак, незрозуміле походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про незаконне збагачення Тимошенко, вважають активісти.

Напередодні повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не мають наміру відкривати кримінальне провадження проти кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України.