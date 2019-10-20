Генпрокурор: Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави



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19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень Фото: Радіо Свобода

Суд поклав на Гладковського низку обов’язків

Генпрокурор України Руслан Рябошапка упевнений, що у разі внесення застави у 10 млн грн колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не зможе переховуватися від слідства.

Про це генпрокурор заявив у відеозверненні у Facebook.

Рябошапка мотивував це тим, що суд поклав на Гладковського низку обов’язків, зокрема, він має носити електронний браслет, здати документи, які дозволяють виїзд за кордон, не залишати територію Київської області і повідомляти про своє пересування слідчим

«Таким чином, навіть у разі внесення застави, органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного із органом досудового розслідування та унеможливлене його приховування від органів кримінального переслідування», - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Захист Гладковського оскаржить рішення суду.

Також прокурори можуть оскаржити запобіжний захід Гладковському.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.