За визволення Гладковського із СІЗО сім'я сплатила понад 10,5 мільйонів



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Сім’я Олега Гладковського внесла заставу 21 жовтня

Гладковський може вийти із СІЗО вже сьогодні

За колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, який був затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем, внесли заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень

Про це повідомили в ефірі телеканалу «112 Україна».

Наразі триває процес оформлення документів щодо виходу підозрюваного з СІЗО під заставу.

Як зазначив адвокат Гладковського Роман Волинець, він може вийти із СІЗО як через годину, так і у вівторок, 22 жовтня.

Додається, що заставу за ексзаступника секретаря Ради національної безпеки та оборони у розмірі 10,6 млн внесла сім'я.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.