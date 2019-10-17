НАБУ затримало Гладковського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Олега Гладковського (Свинарчука) Фото: t.me/s/LeshchenkoS

За даними екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський затриманий НАБУ. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

«Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав в ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - написав Лещенко.

За його даними, затримання Гладковського було узгоджено керівництвом Генпрокуратури.

Наразі затриманого везуть у НАБУ.

В рамках якої справи затримано Гладковського, Лещенко не уточнив.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують факти можливого недекларування експершим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським на суму понад 4,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського виявило, що чиновник у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім'ї (сина) корпоративних прав у ТОВ «Київбіоенерго». Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становила майже 1,3 млн гривень.

Потім стало відомо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за цим фактом.

Як писав «Главком», Гладковський виїхав за кордон, але обіцяв прийти на допит в НАБУ після повернення. Гладковський відпочивав з дівчиною на елітному курорті Іспанії.

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту «Наші гроші» звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що має намір добитися притягнення до кримінальної відповідальності Гладковського за підозрою в розкраданні у Збройних силах у разі перемоги на виборах президента.

7 березня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Гладковського і його сина Ігоря.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.



