Гладковський вийшов із СІЗО



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Олег Гладковський Фото: hromadske.ua

За словами адвоката Гладковського, на його підзахисного наділи електронний браслет, крім того, Гладковський продовжить голодування після виходу з ізолятора

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський вийшов із СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень. Про це журналістам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

«Олег Гладковський звільнений із СІЗО», - сказав він.

За словами Волинця, Гладковський продовжить голодування після виходу з ізолятора.

На нього наділи електронний браслет.

Найближчим часом Гладковський здасть паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.



