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    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті

    Обшук проводився з безперервною відеозйомкою та у присутності понятих, зазначили в НАБУ
    Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фото та фрагменти відео слідчих дій, проведених 8 грудня у Міністерстві юстиції України. Як повідомляє НАБУ, обшук проводився з безперервною відеозйомкою та у присутності понятих.  [GALLERY_BLOCK] Керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва у коментарі щодо
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    Обшук НАБУ у Мінюсті
    Обшук НАБУ у Мінюсті

    Обшук проводився з безперервною відеозйомкою та у присутності понятих, зазначили в НАБУ

    Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фото та фрагменти відео слідчих дій, проведених 8 грудня у Міністерстві юстиції України.

    Як повідомляє НАБУ, обшук проводився з безперервною відеозйомкою та у присутності понятих. 

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    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті
    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті
    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті
    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті
    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті
    НАБУ показало фото і відео обшуків у Мінюсті

    Керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва у коментарі щодо обшуків у працівників Міністерства юстиції України зазначив, що обшук проводився у рамках справи щодо можливої розтрати 54 млн гривень.

    Нагадаємо, 8 грудня в Мінюсті заявили, що до них з обшуками прийшли детективи НАБУ.

    У Мін'юсті заявляють, що НАБУ діяло незаконно. Міністерство юстиції повідомляло, що поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам.

    Своєю чергою, НАБУ заявило, що слідчі дії у Мінюсті були законними. Бюро стверджує, що невідкладність таких дій була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мінюстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

    Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за заявою Міністерства юстиції про кримінальне правопорушення з боку Національного антикорупційного бюро. 

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