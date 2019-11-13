Бахматюк розповів, з чим пов'язані арешти співробітників VAB Банку

Бізнесмен повідомив, що НАБУ витягла справу, яку вже розслідували прокуратура, Нацполіція та СБУ

Власник UkrLandFarming та ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк заявив, що арешт співробітників фінустанови для нього став повною несподіванкою.

«Є, напевно, у когось бажання розвалити компанію, в якій працюють 27 тис. осіб. Немає логіки і бажання дійти до якогось конструктивного вирішення питання. Є просто бажання сподобатися політично», — сказав Бахматюк в інтерв'ю The Page

Він розповів, що цій історії вже п'ять років. Всі факти, які є в справах Національного антикорупційного бюро, вже розслідували прокуратура, Служба безпеки України та Нацполіція. Але це питання знову підняли за рахунок політичної кон'юнктури, вважає бізнесмен.

«Треба призначати винних і показувати, що є якась величезна робота», — додав він.

Бахматюк також пояснив, що банк впродовж близько двох років намагався погасити борги перед Нацбанком та Фондом гарантування. Фінустанова домовилася з зовнішніми кредиторами і намагалася зробити те саме в Україні «шляхом боротьби з правоохоронними органами», які досліджували справу.

Пізніше VAB Банк вийшов з пропозицією умовного погашення 8 млрд грн та наймом міжнародних радників. «Ця цифра – наша добра воля, і вона набагато більша за те, що можна отримати від так званих публічних торгів (зараз активи ліквідованих банків продають за 2-3% від номіналу)», — додав бізнесмен.

Також він сказав, що для порятунку вкладів банк вів переговори з Міністерством фінансів. Рефінансування було надано за місяць до введення тимчасової адміністрації. Сам Бахматюк як відповідальний акціонер, дав і особисту поруку, і в заставу активи в Івано-Франківську (лікеро-горілчаний завод) і у Харкові, які тоді коштували не менше цієї суми. Тоді Франківський горілчаний завод був працюючим підприємством, яке йшло в заставу як бізнес.

Пізніше, як стверджує бізнесмен, всі справи, які інкримінуються, були були досліджені та закриті за відсутністю складу злочину. А зараз прокуратура вважає, що може відкрити ці справи в будь-який момент, а НАБУ всю свою справу аргументує тим, що ці активи обезцінились.

«Хоча у нас є державна експертиза, яка підтверджує іншу думку», — додав Бахматюк.