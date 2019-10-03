Скандал із Зеленським: Трамп пояснив, що як президент США не хоче бути «країною-дурнем»



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«Я не люблю віддавати гроші країні, яка корумпована», - підкреслив президент США, говорячи про Україну

Трамп зазначив, що говорив із Зеленським про корупцію в Україні – країні, якій Сполучені Штати виділяють багато грошей в якості підтримки

Липнева розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським стосувалась корупції в Україні.

Про це Трамп заявив під час пресконференції з президентом Фінляндії.

«Метою розмови була корупція в Україні. Сполучені Штати дають країні багато грошей, і я не люблю віддавати гроші країні, яка корумпована. Мені не подобається бути країною-дурнем», - підкреслив президент США, якого цитує Reuters.

Трамп зазначив, що говорив із Зеленським про корупцію в Україні – країні, якій Сполучені Штати виділяють багато грошей в якості підтримки.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Трамп ще в липні розпорядився призупинити фінансування військової допомоги для України, затверджене Конгресом США.

Потім з'явилася інформація, що президент Трамп таким чином хотів натиснути на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

Натомість президент США запевняє, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця.

Джерело: Еспресо ТВ