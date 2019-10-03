НАБУ підозрює екснардепа та ще двох осіб у крадіжці 20 млн грн



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НАБУ повідомило про підозру нардепу восьмого скликання

У 2015 році підозрюваний сприяв незаконному заволодінню 20 млн грн держпідприємства «Укрзалізничпостач»

У середу, 2 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Верховної Ради восьмого скликання.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ексдепутату, ім'я якого не називається, вручено підозру за ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 15 - ч.5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, у 2015 році підозрюваний сприяв незаконному заволодінню 20 млн грн держпідприємства «Укрзалізничпостач», а також вчиненню у 2016 році замаху на незаконне заволодіння 43 млн грн.

Окрім того, САП підготувала підозри фінансовому раднику ексдепутата та колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації президента.

«Враховуючи відомості про їх відсутність наразі на території України, вжито заходів до вручення повідомлень про підозру у визначений законом спосіб», - зазначили у САП.

Як повідомило джерело агентству «Інтерфакс-Україна», підозру вручено колишньому нардепу Валерію Іщенку (член депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка).

Місцезнаходження двох останніх осіб не встановлено, про підозру вони сповіщені в порядку ст.278, ст.135 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, екснардепу Микитасю повідомили про підозру через аферу із квартирами Нацгвардії.

До слова, Петро Порошенко фігурує у 12 справах Держбюро розслідувань.