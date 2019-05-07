НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Парубія



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

НАБУ підозрює Парубія в нецільовому використанні бюджетних коштів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, який напередодні обговорив інавгурацію з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

«10.04.2019 уповноваженою особою Національного бюро на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського суду Києва від 02.04.2019 по справі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ознак злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу», - йдеться у відповіді.

Ведеться досудове розслідування.

Як повідомлялося, Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу щодо спікера Верховної ради Андрія Парубія.

До суду звернувся неназваний заявник, який раніше направляв до НАБУ повідомлення про нібито кримінальні правопорушення, вчинені головою ВР, але слідчі не відреагували на повідомлення і не відкрили відповідне провадження. У повідомленні заявника фігурують дві статті, в яких звинувачують Парубія, - нецільове або понаднормове використання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем.

Пресс-секретар голови Верховної ради заявив, що Національне антикорупційне бюро України дійсно відкрило провадження щодо спікера Верховної Ради Андрія Парубія, втім, воно не має нічого спільного з корупцією.

Як відомо, сам спікер парламенту сказав, що готовий піти у відставку, але за однієї умови - після підписання законопроекту про мову.

Варто відзначити, що голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.