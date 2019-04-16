У Парубія пояснили, що за справу суд зобов’язав НАБУ відкрити щодо спікера



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Справа не має нічого спільного з корупцією, а спікера навмисно втягують у судовий спір, - кажуть у Парубія

Національне антикорупційне бюро України дійсно відкрило провадження щодо спікера Верховної Ради Андрія Парубія, втім, воно не має нічого спільного з корупцією.

Про це повідомив прес-секретар голови Верховної Ради Андрій Ковальов.

«Протягом дня у ЗМІ поширилася інформація про те, що ніби то суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальну справу проти голови Верховної Ради Андрія Парубія. Насамперед зазначу, що ця справа не має нічого спільного з Андрієм Парубієм. По-друге, немає нічого спільного з корупцією. Це звичайнісінький інформаційний фейк», - сказав він.

За словами Ковальова, колишній працівник одного з підрозділів Апарату Верховної Ради, який не згодний із своїм звільненням звернувся із заявою до НАБУ, яку бюро відмовилося реєструвати. Тоді він звернувся із позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати цю заяву. «Ця заява до НАБУ і позовна заява до суду жодним чином не стосується Голови Верховної Ради, оскільки він не має жодного стосунку до звільнення цього працівника. А тим більше не пов’язаний з корупцією», - додав Ковальов.

Він пояснив, що у відповідності до діючого Кримінального процесуального кодексу, орган досудового розслідування, у цьому випадку НАБУ, за будь-якою заявою зобов'язаний відкрити кримінальне провадження, а вже після того встановлює, чи був сам факт вчинення злочину.

«Отже, у цьому випадку, на моє глибоке переконання, колишній працівник Апарату намагається вплутати Голову Верховної Ради у судовий спір, до якого Андрій Парубій не має жодного стосунку. З цією метою, очевидно хтось порадив йому ініціювати фейкову кримінальну справу проти Парубія. Це все не більше ніж інформаційний фейк», - заявив представник Парубія.

Як повідомлялося, Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу щодо спікера Верховної ради Андрія Парубія.

До суду звернувся неназваний заявник, який раніше направляв до НАБУ повідомлення про нібито кримінальні правопорушення, вчинені головою ВР, але слідчі не відреагували на повідомлення і не відкрили відповідне провадження. У повідомленні заявника фігурують дві статті, в яких звинувачують Парубія, - нецільове або понаднормове використання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем.