НАБУ проводить обшуки у Національній гвардії по справі корупції з нерухомістю



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Фото: Радіо Свобода

Обшуки пов'язані зі справою про будівництво житла військовим

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в приміщеннях Національної гвардії та будівельної корпорації «Укрбуд девелопмент» у справі про будівництво житла військовим. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пишуть «Українські новини».

«Обшуки у справі про будівництво житла для Нацгвардії», - сказав він.

Загалом у справі проводиться близько 20 обшуків.

Пізніше в НАБУ повідомили, що їх детективи здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснюють із грудня 2017 року», - говориться в повідомленні.

Зазначимо, Кабінет Міністрів збільшив на 30,8 млн грн із 85,9 до 116,7 млн грн суму на придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку житла для військовослужбовців Національної гвардії в 2017 році у зв'язку з відтермінуванням завершення будівництва будинків.