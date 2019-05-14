НАБУ повідомило деталі про обшуки у Нацгвардії



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Детективи НАБУ 14 травня проводять обшуки у чиновників Нацгвардії

Детективи НАБУ вважають, що Головне управління Нацгвардії втратило активи на 81,64 млн грн через корупційні схеми

Детективи НАБУ зранку 14 травня проводять обшуки в Головному управлінні Національної гвардії України. Обшуки тривають сьогодні «за місцем роботи та проживанням окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній». Про це повідомила прес-служба Бюро.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснюють із грудня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

Обшуки здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів CАП. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в приміщеннях Національної гвардії та будівельної корпорації «Укрбуд девелопмент» у справі про будівництво житла військовим. У цілому у справі проводиться близько 20 обшуків.

Нагадаємо, 7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардією України Юрія Аллерова. Командувач Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.