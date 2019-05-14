НАБУ оштрафовано за безпідставну відмову закрити справу проти екс-міністра екології Злочевського, - САП
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Антикорупційне бюро оштрафували через невиконання рішення суду по цій справі
На Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду по справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Також у САП заявили, що детективи та керівництво Національного антикорупційного бюро України лише «створюють видимість розслідування діючи в інтересах деяких громадських діячів, штучно, тобто за відсутності будь-яких як законних, так і об’єктивних на те підстав, надаючи вагомості їх заявам, отримуючи у вдячність активну інформаційну підтримку».
Як повідомлялось, справа стосовно розкрадання державних ресурсів була передана до НАБУ, де, згідно з заявами керівника САП Назара Холодницького, її закрили через те, що, нібито детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій.
Нагадаємо, що Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.