НАБУ оштрафовано за безпідставну відмову закрити справу проти екс-міністра екології Злочевського, - САП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський

Антикорупційне бюро оштрафували через невиконання рішення суду по цій справі

На Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду по справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також у САП заявили, що детективи та керівництво Національного антикорупційного бюро України лише «створюють видимість розслідування діючи в інтересах деяких громадських діячів, штучно, тобто за відсутності будь-яких як законних, так і об’єктивних на те підстав, надаючи вагомості їх заявам, отримуючи у вдячність активну інформаційну підтримку».

Як повідомлялось, справа стосовно розкрадання державних ресурсів була передана до НАБУ, де, згідно з заявами керівника САП Назара Холодницького, її закрили через те, що, нібито детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій.

Нагадаємо, що Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.