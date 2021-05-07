Нацбанк назвав банкноти, якими найчастіше користуються українці

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває купюра у 200 гривень

Найбільш поширеними в готівковому обігу України є банкноти номіналом 200 гривень. Найменше користуються банкнотами у тисячу гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 квітня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 553,8 мільярда гривень – на 4,7 мільярда або ж на 0,8% менше, ніж на початок року. З них банкнот – на 550,2 мільярда гривень (2,9 мільярда банкнот) та монет – на 3,5 мільярда гривень (13,6 мільярда монет).

«Традиційно на початку року готівка в обігу скорочується. На думку Національного банку, у подальшому – в міру послаблення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження – попит на готівку зменшуватиметься», – пояснили представники НБУ.

В середньому, на одного українця припадає 70 банкнот та 153 розмінних і обігових монет. Серед банкнот найбільше в обігу перебуває 200 гривень, а серед монет номіналом 10 копійок (23,7% та 29,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (68,8 мільйонів одиниць або 2,4% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (30,4 мільйона одиниць або 0,2% від загальної кількості монет в обігу).

До слова, українців можуть змусити віднести всі гроші в банк і сплатити новий податок. Відповідний законопроєкт підгтовуали «Слуги народу».

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