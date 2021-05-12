Дешевшали яйця, дорожчала олія: Нацбанк пояснив ситуацію з інфляцією

Споживча інфляція у квітні виявилася нижчою за квітневий прогноз НБУ

Споживча інфляція у квітні виявилася нижчою за квітневий прогноз Національного банку України (НБУ), що пов'язано зі сповільненням зростання цін на сирі продукти харчування.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, споживча інфляція у квітні виявилася нижчою за квітневий прогноз НБУ.

«Це передусім пов'язано зі сповільненням зростання цін на сирі продукти харчування. Натомість фундаментальний інфляційний тиск, що вимірюється показником базової інфляції, посилювався під впливом стійкого попиту та зростання виробничих витрат», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, унаслідок подальшого підвищення цін на продовольство, передусім на соняшникову олію, стрімко прискорилося подорожчання оброблених продовольчих товарів. Збільшення вартості борошна, олії та цукру разом зі зростанням витрат на енергію сприяли підвищенню цін на майонез, маргарин, спред, хліб та борошняні вироби. Відтак дорожчало вершкове масло, сир, кондитерські вироби та безалкогольні напої.

Крім того, під впливом стійкого попиту та підвищення виробничих витрат стрімкіше дорожчали послуги громадського харчування, салонів краси, ремонту, оренди житла та медичні послуги. Продовжили дорожчати послуги таксі, обслуговування автомобілів через підвищення попиту та здорожчання палива.

Натомість, за даними НБУ, знизилися ціни на непродовольчі товари: фармацевтичної продукції, автомобілів та побутової техніки. Нижче торічних залишалися ціни на товари для особистого догляду, іграшки, побутові товари, комп'ютерну техніку, одяг та взуття.

За даними регулятора, сповільнилося до 7,6% рік до року зростання цін на сирі продукти харчування. Крім того, збільшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін, а також зросли ціни на паливо.

«Попри нижчу, ніж очікувалося, інфляцію в квітні, Національний банк очікує на збереження значного інфляційного тиску впродовж наступних місяців з огляду на стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство» – зазначили в НБУ.

Так, за прогнозом НБУ, інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року й повернеться до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового врожаю, а також останні рішення Правління Національного банку про підвищення облікової ставки.

Зазначимо, у квітні 2021 року інфляція у річному вимірі сповільнилася до 8,4% із 8,5% у березні.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.