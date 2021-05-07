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    МВФ очікує від України «більшого прогресу»

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    Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 &ndash; лютому 2021 року - МВФ очікує від України «більшого прогресу»
    Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Фонд нагадав Україні умови для отримання траншу

    Міжнародний валютний фонд продовжує переговори з Україною і очікує від неї більше прогресу для отримання другого траншу за програмою stand by. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Дискусії продовжуються», – цитує видання слова директора Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райса під час брифінгу у Вашингтоні в четвер.

    Він нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Національного банку України і продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фінансова стабільність, боротьба з корупцією і покращення корпоративного управління.

    Нагадаємо, 9 квітня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або близько $5 млрд, негайним виділенням першого траншу в розмірі $2,1 млрд.

    Після виділення першого траншу планувалося чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року.

    Відомо також, що до 1 червня парламент ухвалить необхідні закони для продовження співпраці з МВФ.

    Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

    Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

    Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

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    Теги: МВФ Національний банк кредит економіка бізнес фінанси
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