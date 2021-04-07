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    Нацбанк оштрафував чотири кредитні спілки

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    Найбільший штраф спрлатив&nbsp;&laquo;Експрес Кредит Юніон&raquo;&nbsp; - Нацбанк оштрафував чотири кредитні спілки
    Найбільший штраф спрлатив «Експрес Кредит Юніон» 
    Фото: Моя Вінниця

    У 2020 році кредитні спілки виявилися найвразливішими до коронакризи через зниження платоспроможності позичальників

    Національний банк застосував штрафні санкції до чотирьох кредитних спілок за порушення.

    За даними НБУ, заходи впливу застосовані 2 квітня за ненадання інформації у визначений строк на письмові вимоги регулятора.

    Нацбанк оштрафував такі кредитні спілки:

    «Експрес Кредит Юніон» – на 6 800 грн;

    • «Альянс» – на 1 700 грн;

    • «Золоте Сторіччя» – на 1 700 грн;

    • «Офіцерська кредитна спілка» – на 1 700 грн.

    У 2020 році кредитні спілки виявилися найвразливішими до коронакризи через зниження платоспроможності позичальників і законодавчу заборону на нарахування штрафів за несвоєчасне обслуговування позик.

    Зокрема частка прострочених на понад 90 днів кредитів за рік зросла понад удвічі, відрахування в резерви під кредитні збитки суттєво збільшилися наприкінці року.

    Додамо, що нардепи хочуть змінити правила роботи кредитних спілок. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти відповідний законопроєкт №5125. Закон пропонує розширити перелік послуг, які надаються спілками, удосконалити процедуру ліцензування, систему управління спілками, вимоги до структури капіталу.

    До слова, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 4241 для захисту українців від колекторів. 25 березня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон про захист боржників від колекторів. Документ відправлено на підпис президенту, однак Зеленський досі його не підписав.

    Теги: Національний банк кредит санкції банк штраф фінанси
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