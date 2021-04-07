Нацбанк оштрафував чотири кредитні спілки

У 2020 році кредитні спілки виявилися найвразливішими до коронакризи через зниження платоспроможності позичальників

Національний банк застосував штрафні санкції до чотирьох кредитних спілок за порушення.

За даними НБУ, заходи впливу застосовані 2 квітня за ненадання інформації у визначений строк на письмові вимоги регулятора.

Нацбанк оштрафував такі кредитні спілки:

• «Експрес Кредит Юніон» – на 6 800 грн;

• «Альянс» – на 1 700 грн;

• «Золоте Сторіччя» – на 1 700 грн;

• «Офіцерська кредитна спілка» – на 1 700 грн.

У 2020 році кредитні спілки виявилися найвразливішими до коронакризи через зниження платоспроможності позичальників і законодавчу заборону на нарахування штрафів за несвоєчасне обслуговування позик.

Зокрема частка прострочених на понад 90 днів кредитів за рік зросла понад удвічі, відрахування в резерви під кредитні збитки суттєво збільшилися наприкінці року.

Додамо, що нардепи хочуть змінити правила роботи кредитних спілок. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти відповідний законопроєкт №5125. Закон пропонує розширити перелік послуг, які надаються спілками, удосконалити процедуру ліцензування, систему управління спілками, вимоги до структури капіталу.

До слова, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 4241 для захисту українців від колекторів. 25 березня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон про захист боржників від колекторів. Документ відправлено на підпис президенту, однак Зеленський досі його не підписав.