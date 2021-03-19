Парламент вирішив, як боротися з колекторами. Деталі законопроєкту

Кредитора хочуть зобов’язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 4241 для захисту українців від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів при прострочці платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов’язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописаний перелік способів дозволеного взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Законом встановлено вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, що визначені Національним банком України);

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада схвалила цей закон у кінці січня.

Через локдаун у Києві Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проєкт постанови. «За» проголосували 298 парламентаріїв.

У п'ятницю, 19 березня, парламент на позачерговому засіданні має розглянути законопроєкт, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від Covid-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації.

Крім того, сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. На ньому планують розглянути скасування «літнього часу», колекторські законопроєкти і законопроєкти про валютних позичальників.