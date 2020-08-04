Нацбанк попередив про зміни в поданні звітів
Зміни стосуються банків та небанківських установ
Національний банк України запровадив зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Згідно з новими вимогами, подаватимуться шість файлів звітності: з них два банками, два – небанківськими установами, два – одночасно банками і небанківськими установами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:
- із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;
- із квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року;
- банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.
«Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу: із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди; із квартальною періодичністю подання – два звітних періоди; для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період. Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться», - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що такі зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.