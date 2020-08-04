Нацбанк попередив про зміни в поданні звітів



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Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності

Зміни стосуються банків та небанківських установ

Національний банк України запровадив зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Згідно з новими вимогами, подаватимуться шість файлів звітності: з них два банками, два – небанківськими установами, два – одночасно банками і небанківськими установами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:

із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;

із квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року;

банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.

«Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу: із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди; із квартальною періодичністю подання – два звітних періоди; для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період. Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться», - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що такі зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.