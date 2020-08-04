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    Заробітчани влітку збільшили перекази в Україну

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    Минулого року до України було переказано більше грошей, ніж зараз&nbsp; - Заробітчани влітку збільшили перекази в Україну
    Минулого року до України було переказано більше грошей, ніж зараз 

    У червні грошові перекази в Україну почали рости у порівнянні з весняними місяцями

    Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Однак за січень-червень 2020 року обсяг переказів (5365 млн доларів) на 3,8% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (5576 млн доларів).

    При цьому в червні минулого року обсяг переказів був 936 млн доларів. Таким чином, за останній рік переклади впали на 8,5%.

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У червні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 219 млн доларів. 

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    Зазначимо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).

    Також наприкінці травня Нацбанк оприлюднив прогноз, в якому йдеться про скорочення переказів заробітчан на $2 млрд

     Читайте також: Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани

     

    Національний банк гроші фінанси заробітчани НБУ
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