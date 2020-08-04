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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грн

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    <p>Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок</p> - Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грн

    Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок

    Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки

    Міністерство фінансів України в ході аукціону 4 серпня залучило 10,25 млрд гривень від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки.

    Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок. З них Мінфін задовольнив п'ять, розмістивши ці облігації на 5,3 млрд грн під 10,25%. Також міністерство задовольнило дві з трьох поданих заявок на покупку однорічних ОВДП під 9,2% річних на загальну суму 3,02 млрд грн.

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    За шестимісячним паперів Мінфін залучив 1,92 млрд грн зі ставкою 7,74%. Відзначається, що про цих паперах міністерство задовольнило єдину заявку.

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