Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грн

Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грнграфіка
Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок
Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки
Міністерство фінансів України в ході аукціону 4 серпня залучило 10,25 млрд гривень від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки.
Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок. З них Мінфін задовольнив п'ять, розмістивши ці облігації на 5,3 млрд грн під 10,25%. Також міністерство задовольнило дві з трьох поданих заявок на покупку однорічних ОВДП під 9,2% річних на загальну суму 3,02 млрд грн.
За шестимісячним паперів Мінфін залучив 1,92 млрд грн зі ставкою 7,74%. Відзначається, що про цих паперах міністерство задовольнило єдину заявку.