Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грн графіка



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Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок

Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки

Міністерство фінансів України в ході аукціону 4 серпня залучило 10,25 млрд гривень від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мінфін запропонував інвесторам три випуски гривневих паперів з терміном обігу шість місяців, один і два роки.

Найбільшим попитом користувалися дворічні папери, на покупку яких надійшло шість заявок. З них Мінфін задовольнив п'ять, розмістивши ці облігації на 5,3 млрд грн під 10,25%. Також міністерство задовольнило дві з трьох поданих заявок на покупку однорічних ОВДП під 9,2% річних на загальну суму 3,02 млрд грн.

За шестимісячним паперів Мінфін залучив 1,92 млрд грн зі ставкою 7,74%. Відзначається, що про цих паперах міністерство задовольнило єдину заявку.