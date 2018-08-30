Нацбанк продав близько $50 млн, щоб підтримати гривню



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Середня вартість американської валюти склала 28,27 гривні

У четвер, 30 серпня, Національний банк України провів аукціон з продажу 50 мільйонів доларів для стримання зростання курсу долара.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

В той же час, вартість долару на міжбанківському ринку зросла на 14 копійок та склала 28,26 гривень.

За результатами аукціону було продано 49,4 мільйонів доларів. Середня вартість американської валюти склала 28,27 гривні.

Зазначимо, що це вже другий аукціон з продажу валюти Нацбанком за останні два дні. 29 серпня там оголосили аукціон щодо продажу 100 мільйонів доларів, проте за результатами торгів курс долару все рівно продовжив зростати.

Продаж валюти на міжбанківському ринку є механізмом Нацбанку щодо стримання знецінення гривні. Валюта продається з валютних резервів України.

Нагадаємо, що напередодні заступник голови Нацбанку Олег Чурій заявляв, що «ані відповідно до закону, ані відповідно до конституції, Нацбанк не відповідає за курс гривні», а з 2011 до 2014 рік там витратили на підтримку гривні 40 мільярдів доларів.

Із середини липня 2018 року американський долар подорожчав на майже 2 гривні.