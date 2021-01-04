Нацбанк відсьогодні продає пам'ятні монети в інтернет-магазині

Оплатити замовлення можна карткою будь-якого банку

Національний банк України з 4 січня запустив цілодобовий інтернет-магазин із продажу нумізматичної продукції. Про це повідомила пресслужба НБУ у понеділок.

Згідно з повідомленням, пам'ятні монети та сувенірна продукція банкнотно-монетного двору в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ, а для задоволення потреб усіх охочих на замовлення продукції діятимуть визначені ліміти, які залежатимуть від попиту.

У пресслужбі пояснили, що для оформлення покупки необхідно зареєструватися, зазначивши своє прізвище та ім'я, а також контактну інформацію, оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставку.

Зазначається, що оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою систем «Простір», Visa або MasterCard, а доставку здійснюватимуть компанії «Нова Пошта» та «Укрпошта».

Крім цього, передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивозу, що розміщений у приміщенні Нацбанку за адресою: м Київ, Контрактова площа, 2-А.

Нацбанк зазначив, що планує розширити можливості замовлення в інтернет-магазині для іноземних клієнтів і впровадити доставку нумізматичної продукції за кордон.

Як повідомлялося, українські банки скоротили кількість неробочих днів на свята.

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