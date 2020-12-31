Фонд гарантування вкладів ліквідував ще один банк

Раніше НБУ відніс банк «Новий» до категорії неплатоспроможних

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію банку «Новий» (Дніпро).

Відповідно до ст. 53 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 28 грудня ФГВФО вніс запис до Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та цивільних формувань про припинення державної реєстрації ПАТ АКБ «Новий» як юрособи.

Повноваження ФГВФО як ліквідатора банку «Новий» припинені, уточнив регулятор.

Фонд нагадав, що 23 серпня 2017 року Фондом було підписано договір про передачу частини активів і частини зобов'язань банку «Новий» на користь ТАСкомбанку на загальну суму близько 156 млн грн.

Раніше НБУ відніс банк «Новий» до категорії неплатоспроможних.

«Оскільки розмір регулятивного капіталу банку «Новий» станом на 12 липня 2017 року складав менше третини мінімального рівня, відповідно до закону «Про банки і банківську діяльність“ НБУ зобов'язаний визнати фінустанова неплатоспроможним», – повідомив регулятор.

Нацбанк також повідомив, що 99% вкладників банку (близько 3 тис. осіб) отримають свої вкладення в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму ФГВФО у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають виплати в межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування складає 36 млн грн.

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За даними НБУ, станом на 8 червня 2017 року власником істотної участі в банку «Новий» було Державне космічне агентство України (18,3% акцій). Рештою акцій володіють особи з частками менше 10% акцій.

Банк «Новий» заснований в 1992 році. Його найбільшим акціонерами на початок січня 2017 року були: Державне космічне агентство (18,3297%), Таїсія Булавінова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Олександр Ярецький (9,9533%).

Згідно з даними Нацбанку, на початок квітня 2017 року за розміром загальних активів (770,586 млн грн) банк «Новий» займав 58-е місце серед 90 українських банків.