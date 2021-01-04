Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився в грудні майже на 40%

Роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн

На початок січня на Єдиному казначейському рахунку було на 7,7 млрд грн менше порівняно з показником на початок грудня-2020

Станом на початок січня 2021 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становив 12,012 млрд грн, що на 39%, або 7,7 млрд грн менше порівняно з показником на початок грудня-2020. Про це йдеться в інформації Державної казначейської служби України.

Згідно з даними, роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн.

За даними Нацбанку, залишок коштів на коррахунках банків на 1 січня становив 37,49 млрд грн, що на 14,05 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.

Як повідомлялося, залишки на ЄКР у листопаді збільшилися на 23% – до 19,75 млрд грн після того, як вони скорочувалися чотири місяці поспіль після досягнення на початку липня абсолютного максимуму за всю історію - 75,7 млрд грн.

Зокрема, в жовтні вони знизилися на 28,8%, або 6,13 млрд грн, у вересні на 53,4%, або 24,38 млрд грн, а в серпні – на 11,7% або 6,04 млрд грн.

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