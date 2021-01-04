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    Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився в грудні майже на 40%

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    Роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн - Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився в грудні майже на 40%
    Роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн

    На початок січня на Єдиному казначейському рахунку було на 7,7 млрд грн менше порівняно з показником на початок грудня-2020

    Станом на початок січня 2021 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становив 12,012 млрд грн, що на 39%, або 7,7 млрд грн менше порівняно з показником на початок грудня-2020. Про це йдеться в інформації Державної казначейської служби України.

    Згідно з даними, роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн.

    За даними Нацбанку, залишок коштів на коррахунках банків на 1 січня становив 37,49 млрд грн, що на 14,05 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.

    Як повідомлялося, залишки на ЄКР у листопаді збільшилися на 23% – до 19,75 млрд грн після того, як вони скорочувалися чотири місяці поспіль після досягнення на початку липня абсолютного максимуму за всю історію - 75,7 млрд грн.

    Зокрема, в жовтні вони знизилися на 28,8%, або 6,13 млрд грн, у вересні на 53,4%, або 24,38 млрд грн, а в серпні – на 11,7% або 6,04 млрд грн.

    Нагадаємо, міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ.

     Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

    До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.

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      Теги: МВФ гроші Держбюджет Україна Богдан Данилишин НБУ
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