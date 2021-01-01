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    Економіка та фінанси

    З 1 січня українці зможуть самостійно обрати банк для отримання зарплати

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    З 1 січня українці зможуть самостійно обрати банк для отримання зарплати

    У НБУ зазначили, що така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати

    Відсьогодні, 1 січня, українці можуть самостійно обирати банк для отримання зарплати.

    Про це свідчить постанова Національного банку України.

    Також документом внесено інші зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, пов’язані зі змінами в законодавстві України, зокрема Кодексі України з процедур банкрутства, законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

    «Після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, зокрема рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором», – зазначили в НБУ.

    Як зазначають у Нацбанку, така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати.

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    Теги: тарифи зарплата українці населення НБУ
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