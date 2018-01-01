Нацбанк затвердив нового голову правління Приватбанку
- Вчора, 23:40
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В НБУ зазначили, що перед главою Приватбанку «стоять амбітні виклики»
Правління Національного банку України погодило кандидатуру чеха Петра Крумханзла на призначення голови правління Приватюанку
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
«Перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики: «Приватбанк» повинен відновити стійку бізнес-модель і одночасно зберегти інноваційність незважаючи на вантаж проблем, які дісталися державному банку у спадок від колишніх власників. Це завдання в даний час ускладнене маніпулюванням екс-власниками окремими ЗМІ для тиску на хід розслідування підозрілих операцій, які відбувалися в банку до націоналізації», - зазначили в НБУ.
Заступник голови правління банку Галина Пахачук додала, що завданням обох фінансових установ є повернення до бюджету сотень мільярдів гривень, спрямованих на підтримку банку в період націоналізації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк видав рефінансування націоналізованому Приватбанку на 2,3 мільярда гривень.
Пізніше стало відомо, що за підсумками минулого року збиток Приватбанку становив 22,966 млрд гривень.Читайте також статтю: Таємничий математик і любитель айкідо. Досьє на нового топ-менеджера Приватбанку