Нацбанк затвердив нового голову правління Приватбанку

В НБУ зазначили, що перед главою Приватбанку «стоять амбітні виклики»

Правління Національного банку України погодило кандидатуру чеха Петра Крумханзла на призначення голови правління Приватюанку Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook. «Перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики: «Приватбанк» повинен відновити стійку бізнес-модель і одночасно зберегти



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Новий глава Приватбанку Петр Крумханзл

В НБУ зазначили, що перед главою Приватбанку «стоять амбітні виклики»

Правління Національного банку України погодило кандидатуру чеха Петра Крумханзла на призначення голови правління Приватюанку

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

«Перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики: «Приватбанк» повинен відновити стійку бізнес-модель і одночасно зберегти інноваційність незважаючи на вантаж проблем, які дісталися державному банку у спадок від колишніх власників. Це завдання в даний час ускладнене маніпулюванням екс-власниками окремими ЗМІ для тиску на хід розслідування підозрілих операцій, які відбувалися в банку до націоналізації», - зазначили в НБУ.

Заступник голови правління банку Галина Пахачук додала, що завданням обох фінансових установ є повернення до бюджету сотень мільярдів гривень, спрямованих на підтримку банку в період націоналізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк видав рефінансування націоналізованому Приватбанку на 2,3 мільярда гривень.

Пізніше стало відомо, що за підсумками минулого року збиток Приватбанку становив 22,966 млрд гривень.