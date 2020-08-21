Нацбанк скоротив купівлю валюти за тиждень майже удвічі



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Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд

Регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.

Національний банк України протягом робочого тижня 17-21 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $129,5 млн.

Це майже удвічі менше від обсягів минулого тижня ($223 млн).

Про це повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю.

Зазначено, що регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд і продав на $3291,80 млрд.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $1115,60 млрд.

Раніше Нацбанк запровадив важливі зміни для власників кредитних карток.