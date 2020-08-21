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    Економіка та фінанси

    Нацбанк скоротив купівлю валюти за тиждень майже удвічі

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    <p><span>Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд</span><span><o:p></o:p></span></p> - Нацбанк скоротив купівлю валюти за тиждень майже удвічі

    Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд

    Регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.

    Національний банк України протягом робочого тижня 17-21 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $129,5 млн.

    Це майже удвічі менше від обсягів минулого тижня ($223 млн).

    Про це повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю.

    Зазначено, що регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.

    За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд і продав на $3291,80 млрд.

    Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $1115,60 млрд.

    Раніше Нацбанк запровадив важливі зміни для власників кредитних карток.

    Національний банк економіка гроші фінанси НБУ
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