Нацбанк скоротив купівлю валюти за тиждень майже удвічі
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд
Регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.
Національний банк України протягом робочого тижня 17-21 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на $129,5 млн.
Це майже удвічі менше від обсягів минулого тижня ($223 млн).
Про це повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю.
Зазначено, що регулятор не проводив інтервенцій з продажу валюти.
За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4407,40 млрд і продав на $3291,80 млрд.
Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $1115,60 млрд.
Раніше Нацбанк запровадив важливі зміни для власників кредитних карток.