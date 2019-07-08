Секретар РНБО виступив із заявою через телеміст з Росією



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Секретар РНБО Олександр Данилюк попросив «припинити істерику»

Данилюк вважає, що реакція України на телеміст NewsOne з Росією має бути спокійною, без паніки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Про це він вранці в понеділок, 8 липня, написав у Facebook.

«Треба поговорити? Ну-ну. Порівнювати це непорозуміння з телемостом «США-СРСР» у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують «з’єднати» внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за «прорив» у стосунках між «братніми» народами», - зазначив Данилюк.

Він вважає, що реакція України на телеміст має бути спокійною, без паніки.

«Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями», - заявив секретар РНБО.

Водночас Данилюк попросив «припинити істерику». «Особливо тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес.Було очевидно, що Медведчук робить це не як хобі. Будівництво незаконних «мостів» вже стає спеціалізацією Росії», - зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».