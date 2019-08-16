Нацрада готується анулювати ліцензію телеканалу NewsOne



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Нацрада провела позапланову перевірку телеканалу NewsOne

Перевірка телеканалу NewsOne проводилася з метою дослідження контенту мовника на предмет наявності мови ворожнечі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня розгляне результати позапланової перевірки телеканалу NewsOne.

Про це повідомив у Facebook член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Перевірка проводилася з метою дослідження контенту мовника на предмет наявності мови ворожнечі. Проєкт рішення передбачає звернення до суду щодо анулювання ліцензії на мовлення телеканалу», - написав Костинський.

Як відомо, в липні український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!». Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виявила порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») у зв'язку з його наміром провести телеміст із російським телеканалом «Россия 1».

Костинський повідомив, що під час перевірки телеканалу NewsOne Нацрада з питань телерадіомовлення досліджувала висловлювання в тих передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом «Россия 1» та низку інших фактів.