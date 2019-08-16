Нацрада готується анулювати ліцензію телеканалу NewsOne
Нацрада провела позапланову перевірку телеканалу NewsOne
Перевірка телеканалу NewsOne проводилася з метою дослідження контенту мовника на предмет наявності мови ворожнечі
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня розгляне результати позапланової перевірки телеканалу NewsOne.
Про це повідомив у Facebook член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
«Перевірка проводилася з метою дослідження контенту мовника на предмет наявності мови ворожнечі. Проєкт рішення передбачає звернення до суду щодо анулювання ліцензії на мовлення телеканалу», - написав Костинський.
Як відомо, в липні український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!». Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».
Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виявила порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») у зв'язку з його наміром провести телеміст із російським телеканалом «Россия 1».
Костинський повідомив, що під час перевірки телеканалу NewsOne Нацрада з питань телерадіомовлення досліджувала висловлювання в тих передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом «Россия 1» та низку інших фактів.