ЗМІ: Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії

Офіційно про продовження санкцій у ЄС ще не заявили

Санкції запровадили за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України

Глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на шість місяців економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це «Укрінформу» стало відомо з дипломатичних джерел у кулуарах саміту, який триває у Брюсселі.

Як зазначає ЗМІ, офіційна інформація щодо прийнятих рішень буде оголошена під час пресконференції за підсумками першого дня саміту.

Участь у пресконференції мають узяти президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також про продовження санкцій повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

«Лідери ЄС погодилися продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. (Вони) будуть оформлені на наступному тижні», – написав Йозвяк.

Раніше цього тижня Євросоюз затвердив новий режим санкцій за порушення прав людини.

До слова, Конгрес США схвалив санкції проти «Північного потоку-2».