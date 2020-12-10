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    ЗМІ: Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії

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    <p>Офіційно про продовження санкцій у ЄС ще не заявили</p> - ЗМІ: Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії

    Офіційно про продовження санкцій у ЄС ще не заявили

    Санкції запровадили за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України

    Глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на шість місяців економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

    Про це «Укрінформу» стало відомо з дипломатичних джерел у кулуарах саміту, який триває у Брюсселі.

    Як зазначає ЗМІ, офіційна інформація щодо прийнятих рішень буде оголошена під час пресконференції за підсумками першого дня саміту.

    Участь у пресконференції мають узяти президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

    Також про продовження санкцій повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Лідери ЄС погодилися продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. (Вони) будуть оформлені на наступному тижні», – написав Йозвяк.

    Раніше цього тижня Євросоюз затвердив новий режим санкцій за порушення прав людини.

    До слова, Конгрес США схвалив санкції проти «Північного потоку-2».

    Теги: ЄС Росія економіка санкції політика Україна Урсула фон дер Ляєн
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