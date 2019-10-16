Євробачення-2020. Скандал з Марув змушує Україну вводити жорсткі обмеження для учасників Нацвідбору



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Суспільне оприлюднило правила проведення національного відбору на Євробачення-2020

Учасник національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2020» повинен гарантувати, що після 15 березня 2014 року не виступав у Росії, Криму та на окупованій території України і не планує там виступати до дати фіналу конкурсу.

Правила проведення в Україні національного відбору учасника пісенного конкурсу «Євробачення-2020» затвердженні Суспільним мовленням 15 жовтня 2019 року.

Відбір проводитиме СТБ у співпраці з Суспільним, він складатиметься з трьох етапів: попереднього відбору (з 16.10.2019 по 20.01.2020), двох турів півфіналу та фіналу, які пройдуть у лютому 2020 року в Києві.

Окрім стандартних вимог до пісні, до учасників нацвідбору на «Євробачення-2020» є ряд інших вимог. Зокрема, вони не можуть здійснювати концертну діяльність і виступи, організовані країною-агресором чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 та не планують, не здійснюватимуть анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу.

Також учасник має гарантувати, що не здійснював в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим з порушенням законодавства України.

Надаємо повний текст правил проведення в Україні національного відбору учасника пісенного конкурсу «Євробачення-2020»:

«1. Загальні положення

1.1. Пісенний конкурс «Євробачення» – щорічний пісенний конкурс, що проводиться країнами – членами Європейської мовної спілки (далі – ЄМС), виробляється під егідою ЄМС як частина міжнародного обміну телевізійними програмами.

1.2. Пісенний конкурс «Євробачення-2020»/65-й Пісенний конкурс «Євробачення» (далі – Конкурс) відбудеться в травні 2020 року в м. Роттердамі (Нідерланди).

1.3. Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне) як член ЄМС контролює проведення національного відбору учасника Конкурсу від України (далі – Відбір) та зобов’язане при цьому забезпечити повну прозорість та дотримання правил Конкурсу.

1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеканал СТБ» (далі – СТБ) проводить Відбір у співпраці з Суспільним з метою визначення пісні та її виконавця(ів), які представлятимуть Україну на Конкурсі.

2. Порядок проведення Відбору

2.1. Відбір складається з трьох етапів:

1-й етап – Всеукраїнський попередній відбір

Період проведення: з 16.10.2019 по 20.01.2020.

Особа, яка бажає взяти участь у Відборі, повинна не пізніше ніж 25.12.2019 р. надіслати заявку на участь у Відборі за повністю заповненою формою, наведеною на сайті СТБ.

СТБ за участю представника Суспільного разом складають попередній список учасників (далі – Шорт-лист), яким пропонується в строк до 20.01.2020 укласти угоду з СТБ про обов’язки учасника 2-го етапу Відбору перед СТБ, Суспільним та ЄМС, зокрема про передачу СТБ невиключних майнових прав на пісню та фонограму, з якими Переможець 1-го етапу бере участь у Відборі, ознайомитися зі зразком договору про участь у Конкурсі, надати Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, які передбачені договором про участь в Конкурсі, а також надати Суспільному власну письмову згоду на підписання відповідного договору на участь в Конкурсі у разі визнання такого учасника переможцем Відбору, протягом визначеного пунктом 2.3 цих Правил строку після дати Фіналу.

СТБ за участю представника Суспільного визначають серед осіб, які включені до Шорт-листа та підписали угоду з СТБ про обов’язки учасника 2-го етапу Відбору, надали Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, передбачених договором про участь в Конкурсі, та письмову згоду на підписання зазначеного договору, не менше 14 (чотирнадцяти) і не більше 20 (двадцяти) осіб, які будуть продовжувати брати участь у наступних етапах Відбору (далі – Переможці 1-го етапу). Переможці 1-го етапу Відбору мають в обов’язковому порядку брати участь у Відборі на умовах їхніх відповідних угод з СТБ.

Список переможців 1-го етапу Відбору оприлюднюється на сайтах Суспільного та СТБ не пізніше ніж 20 січня 2020 року.

Зазначене спільне рішення СТБ та Суспільного щодо визначення Переможців 1-го етапу Відбору є остаточним, не підлягає роз’ясненню, перегляду чи оскарженню.

Незважаючи на те, що 1-й етап Відбору не буде в повному обсязі транслюватися в телевізійному ефірі, особа, яка подала заявку на участь у Відборі, також надає одночасно невиключні права на використання поданих разом із заявкою відео-, аудіо- та фотоматеріалів, а також записів із виконанням такого учасника для 1-го етапу Відбору Суспільному, СТБ, ЄМС без обмеження способами, територією та строками їх використання з метою створення телерадіопередач та матеріалів на інтернет-ресурсах, які пов’язані з Відбором та/або Конкурсом. Надання вказаних вище прав та дозволів підтверджується фактом заповнення анкети на сайті СТБ.

2.2. 2-й етап – Півфінал

Період проведення: лютий 2020 року. Місце проведення: м. Київ.

СТБ та Суспільне визначають спільно членів журі Відбору з осіб, які є авторитетними фахівцями у сфері музики та/або музичної індустрії.

Учасники Відбору, які беруть участь у Півфіналі, зобов’язуються дотримуватися вимог СТБ та/або Суспільного щодо постановки виступу або пісні.

Півфінал Відбору складається з двох турів. У кожному турі беруть участь від 7 до 10 учасників. Таким чином, кожен з Переможців 1-го етапу може взяти участь в одному турі Півфіналу. Послідовність участі Переможців 1-го етапу в тому чи іншому турі Півфіналу, як і послідовність виходу учасників Півфіналу на сцену, визначається СТБ самостійно або способом, визначеним СТБ.

Після завершення виступу кожного учасника 2-го етапу Відбору в Півфіналі члени журі Відбору мають право прокоментувати виступ, висловити свої побажання та надати поради.

До наступного етапу (Фіналу) Відбору проходять учасники Півфіналу, що визначаються журі Відбору та глядачами спільно відповідно до правил голосування в Відборі, які будуть розміщені на сайтах www.suspilne.media, www.eurovision.ua і www.stb.ua та оголошені додатково під час прямих ефірів Відборів.

Оголошення переможців Півфіналу здійснюється в день проведення відповідного туру Півфіналу. В результаті проведення Півфіналу обираються від 4 до 8 переможців Півфіналу, відповідно по 2 – 4 переможці кожного з турів Півфіналу.

Перелік учасників, які проходять до Фіналу, визначений відповідно до правил голосування в Відборі, є остаточними, перегляду чи оскарженню не підлягає.

Півфінал Відбору транслюється у прямому ефірі телеканалів Суспільного та СТБ, а також на акаунтах та ресурсах Суспільного та СТБ в мережі Інтернет.

2.3. 3-й етап – Фінал

Період проведення (орієнтовний): лютий 2020 року. Місце проведення: м. Київ.

До участі у Фіналі допускаються лише переможці Півфіналу, визначені відповідно до правил голосування у Відборі у відповідних турах Півфіналу. Зазначені переможці Півфіналу зобов’язуються дотримуватися вимог СТБ та/або Суспільного щодо постановки виступу або пісні у Фіналі.

Переможцем Фіналу визнається учасник Фіналу, який визначається журі та глядачами Відбору спільно, за правилами голосування, що будуть розміщені на сайтах www.suspilne.media, www.eurovision.ua і www.stb.ua та додатково оголошені в прямих ефірах Відбору.

Оголошення переможця Фіналу здійснюється під час трансляції Фіналу в прямому ефірі.

Фінал Відбору транслюється у прямому ефірі телеканалів Суспільного та СТБ, а також на акаунтах та ресурсах Суспільного та СТБ в мережі Інтернет.

Переможець Фіналу зобов’язаний укласти договір із Суспільним про участь у Конкурсі протягом 5 робочих днів після Фіналу. В разі відмови переможця Фіналу або якщо на будь-якому етапі Відбору чи після офіційного оголошення переможця Фіналу, буде встановлено факт подання недостовірної інформації або приховання інформації чи інші обставини, які засвідчують порушення чи невиконання учасником Відбору цих Правил, Суспільне має право скасувати участь у Відборі відповідного учасника та/або, в разі потреби, прийняти спільно з СТБ рішення про визначення представника від України на Конкурсі з числа інших учасників Фіналу.

3. Умови участі в Відборі

3.1. До участі у Відборі допускаються виконавці-вокалісти, які на момент фіналу Конкурсу (16 травня 2020) досягли (досягнуть) 16-річного віку, володіють майновими правами інтелектуальної власності на пісню (музичний твір з текстом) та фонограму, яку виконують у Відборі (далі – Пісня), відповідно до вимог, визначених пунктом 2.1. цих Правил, та зобов’язуються виконувати умови та вимоги Правил у повному обсязі.

3.2. Учасником може бути колектив виконавців (вокаліст(и), музиканти) за умови, що одночасно на сцені перебуватиме не більше ніж 6 (шість) осіб. Кожен учасник такого колективу повинен відповідати вимогам, встановленим п. 3.1. Правил. Колектив виконавців може бути як спеціально створений для участі у Відборі, так і бути таким, що існував до участі у Відборі. Під час виступу на сцені не допускається присутність живих тварин.

3.3. Учасник зобов’язаний:

- під час участі у Відборі дотримуватися умов цих Правил, розміщених на сайтах www.suspilne.media, www.eurovision.ua і www.stb.ua, правил Конкурсу, розміщених на сайті www.eurovision.tv, а також вказівок СТБ та Суспільного;

- виконувати пісню у Відборі вокально наживо під акомпанемент записаного музичного супроводу, який не містить вокалу та/або будь-яких вокальних імітацій, націлених на заміну або допомогу живому/оригінальному голосу учасника;

- не брати участь у національних відборах на Конкурс, що проводяться іншими країнами-учасницями Конкурсу;

- не перебувати під час виступу у Відборі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

- у разі оголошення його переможцем Півфіналу підготувати та надати СТБ та Суспільному до дати проведення Фіналу текстові, фото- та/або відеоматеріали, необхідні для участі у Фіналі Відбору та Конкурсі, перелік яких буде повідомлено СТБ/Суспільним додатково.

Кожен учасник, який бере участь у Відборі, надає СТБ, з правом передання Суспільному та/або ЄМС, виключний дозвіл (згоду) на обробку його персональних даних, на фіксацію свого зображення та виконання на фото-, кіно-, теле- або відеоплівку, а також на подальше публічне сповіщення, публічний показ, демонстрацію, відтворення та розповсюдження в будь-який спосіб без обмежень за територією та строком зафіксованого в відеограмах, фонограмах та у формі фотографії, зображення та виконання відповідно до Правил Відбору та угод з СТБ. Детальний перелік прав інтелектуальної власності та особистих немайнових прав, дозвіл на використання яких буде надано учасником, наведено в угоді з СТБ.

Обов’язковою умовою участі у Півфіналі є:

укладення угоди між учасником (кожним членом колективу) і СТБ (за формою, що встановлюється СТБ). Умовами такої угоди передбачено, зокрема, передання невиключних майнових прав (дозволу) на пісню та фонограму, яка подається на участь у Відборі, з правом передавання таких прав ЄМС та/або Суспільному, крім того, в такий в угоді встановлюються інші зобов’язання учасника щодо участі у Відборі;

ознайомлення та надання Суспільному письмової згоди на підписання договору на участь в Конкурсі, який укладається між переможцем Фіналу та Суспільним.

3.4. Учасник відповідає вимогам та гарантує, що:

- він має можливість брати участь у всіх етапах Відбору та у Конкурсі в установлені строки та відповідно до цих Правил, а також відповідних вимог СТБ, Суспільного та ЄМС;

- він не обмежений у можливості виїжджати за межі України в період Конкурсу;

- не має як в минулому, так і на момент участі у Відборі або Конкурсі, будь-яких підстав, які можуть спонукати органи державної влади країни – організатора Конкурсу (Нідерланди) заборонити йому в’їзд до країни – організатора Конкурсу (Нідерланди) відповідно до чинного національного законодавства країни – організатора Конкурсу (Нідерланди).

- не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати Фіналу Конкурсу;

- не здійснював в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим з порушенням законодавства України.

3.5. Переможець Фіналу зобов’язаний брати участь у Конкурсі під іменем, під яким брав участь у Відборі (назва колективу, псевдонім, прізвище, ім’я, по батькові), персональний склад солістів колективу – Переможця Фіналу повинен залишатися незмінним.

3.6. Витрати учасників Відбору, пов’язані з участю у Відборі, не підлягають відшкодуванню СТБ, СУСПІЛЬНИМ чи ЄМС. Єдиною та достатньою нагородою для учасників за участь у Відборі, передання майнових прав інтелектуальної власності та надання дозволів є моральне заохочення у формі популяризації власного іміджу та творчості учасника, можливого визнання учасником або переможцем Півфіналу або учасником чи переможцем Фіналу, про що буде оголошено в ефірі телеканалів СТБ та Суспільного, а також можливість представити Україну на Конкурсі, відповідно до умов цих Правил.

4. Вимоги до Пісні

4.1. Пісня, яка подається учасником для участі у Відборі, має відповідати таким вимогам:

- виключні майнові права на Пісню у повному складі належать учаснику з правом передавати їх СТБ, Суспільному та ЄМС в обсязі, визначеному Правилами, угодами з учасником та правилами Конкурсу;

- Пісня є оригінальною (створена без використання інших творів), створена без порушення прав третіх осіб), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-)відкритих для загального доступу базах даних, та/або не виконувалася публічно, повністю або частково (у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), і не була використана в жодних комерційних цілях до 1 вересня 2019 року;

- хронометраж Пісні становить не більше 3 (трьох) хвилин;

- текст Пісні не може містити заклики, промови, гасла тощо політичного (або аналогічного), комерційного, військового характеру, спрямовані на розв’язання національної/етнічної/расової ворожнечі, виникнення міжетнічних/міжнаціональних конфліктів, та/або що прямо чи опосередковано дискримінують осіб за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності тощо;

- у тексті Пісні не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика;

- слова та/або виконання Пісні не повинні ставити під загрозу репутацію Конкурсу, Суспільного та ЄМС.

- Пісня може бути виконана будь-якою мовою.

5. Заключні положення

5.1. СТБ має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим через обставини, які не залежать від СТБ.

5.2. СТБ, за згодою СУСПІЛЬНОГО, має право без попередження не допустити Пісню учасника або учасника до участі у Відборі на будь-якому етапі, якщо учасник порушує Правила, вимоги правил Конкурсу, не виконує будь-яких вказівок СТБ чи Суспільного, пов’язаних із участю у Відборі.

5.3. Відвідування місць проведення 2-го та 3-го етапів Відбору для глядачів може бути платним.

5.4. Ці Правила, зміни та/або доповнення, та/або роз’яснення до них публікуються для загального відома шляхом розміщення на сайтах www.suspilne.media, www.eurovision.ua та/або www.stb.ua.

5.5. Всі положення, визначені як такі, що стосуються учасника, стосуються кожного з членів колективу учасників, якщо участь у Відборі/Конкурсі бере колектив.

5.6. Усі особи, що направили через сайт СТБ анкети або заявки на участь у Відборі, є учасниками Відбору, учасники кожної наступної стадії Відбору визначаються в порядку, визначеному цими Правилами.

5.7. Правила можуть бути змінені чи доповнені відповідно до вимог ЄМС.

Правила проведення в Україні національного відбору учасника Пісенного конкурсу «Євробачення-2020».

Зазначимо, що «UA: Перший» та СТБ проводитимуть разом нацвідбір на Євробачення до 2021 року.

Нагадаємо, 27 лютого Національна суспільна телерадіокомпанія України заявила, що відмовляється від участі в Євробаченні-2019. Причиною назвали те, що переможниця національного відбору Maruv не погодилася підписати договір із НСТУ, а також фіналісти Freedom Jazz та Kazka, які посіли друге і третє місця на нацвідборі, відмовилися поїхати на Євробачення-2019. У НСТУ це пов’язують із надмірною політизацією перебігу національного відбору на міжнародний конкурс.

Європейська мовна спілка сподівається побачити Україну на Євробаченні у 2020 році, і планувала вести з НСТУ переговори щодо відмови від участі у конкурсі у 2019 році.

У НСТУ обіцяли проводити діалог із суспільством для визначення прозорих правил для нацвідбору та щоб у майбутньому уникнути проблем та бурхливого обговрення.

Зазначимо, що Євробачення-2020 пройде у Роттердамі (Нідерланди) з півфіналами 12 та 14 травня та грандіозним фіналом 16 травня 2020 року.