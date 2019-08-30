«Євробачення-2020» проведуть у Роттердамі
Амстердам відмовився проводити «Євробачення»
Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року прийматиме нідерландське місто Роттердам.
За право проведення конкурсу змагалися два міста – Роттердам та Маастрихт.
Раніше повідомлялося, що Амстердам відмовився проводити «Євробачення» в 2020 році. За словами мера столиці Нідерландів, в місті немає відповідного концертного залу.
Іще раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага і Бреда. У боротьбі за проведення заходу тоді продовжили брати участь п'ять міст: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем і Маастрихт.
Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.
Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.
Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».
Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.
Джерело: Укрінформ