«Євробачення-2020» проведуть у Роттердамі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Амстердам відмовився проводити «Євробачення»

Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року прийматиме нідерландське місто Роттердам.

За право проведення конкурсу змагалися два міста – Роттердам та Маастрихт.

Раніше повідомлялося, що Амстердам відмовився проводити «Євробачення» в 2020 році. За словами мера столиці Нідерландів, в місті немає відповідного концертного залу.

Іще раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага і Бреда. У боротьбі за проведення заходу тоді продовжили брати участь п'ять міст: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем і Маастрихт.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.

Джерело: Укрінформ