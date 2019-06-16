Співачка Maruv перед концертом у Києві втекла від запитання «Чий Крим»



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Maruv, як відомо, відмовилася їхати на «Євробачення» від України

Журналіст одного з українських телеканалів запитав у Maruv, кому належить окупований півострів Крим

Українська співачка Maruv перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся у п'ятницю, 14 червня, посварилася з одним із журналістів.

На пресконференції співачка уникла питання одного з присутніх кореспондентів про те, «чий Крим?» і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ.

Як зазначається, журналіст одного з українських телеканалів запитав у Maruv, кому належить окупований півострів Крим. На що співачка відповіла проханням поставити інше питання.

Однак журналіст наполіг на своєму і повторив свої слова. «На відбірковому турі «Євробачення» Джамала запитала у вас, чий же Крим. Ви не відповіли. Так чий же Крим»? – поцікавився журналіст.

У відповідь Maruv сказала: «Так, все, пока усім», і пішла з пресконференції.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

«Євробачення-2019» пройшло з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не брала участь у конкурсі.

Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був гостем офіційного відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

Джерело: Сегодня