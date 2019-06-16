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    Співачка Maruv перед концертом у Києві втекла від запитання «Чий Крим»

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    <span>Maruv, як відомо, відмовилася їхати на &laquo;Євробачення&raquo; від України</span> - Співачка Maruv перед концертом у Києві втекла від запитання «Чий Крим»
    Maruv, як відомо, відмовилася їхати на «Євробачення» від України

    Журналіст одного з українських телеканалів запитав у Maruv, кому належить окупований півострів Крим

    Українська співачка Maruv перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся у п'ятницю, 14 червня, посварилася з одним із журналістів.

    На пресконференції співачка уникла питання одного з присутніх кореспондентів про те, «чий Крим?» і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ.

    Як зазначається, журналіст одного з українських телеканалів запитав у Maruv, кому належить окупований півострів Крим. На що співачка відповіла проханням поставити інше питання.

    Однак журналіст наполіг на своєму і повторив свої слова. «На відбірковому турі «Євробачення» Джамала запитала у вас, чий же Крим. Ви не відповіли. Так чий же Крим»? – поцікавився журналіст.

    У відповідь Maruv сказала: «Так, все, пока усім», і пішла з пресконференції.

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

    «Євробачення-2019» пройшло з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не брала участь у конкурсі.

    Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був гостем офіційного відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

    Джерело: Сегодня

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