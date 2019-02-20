  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»

    • Розсилка
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    Фото: facebook.com/ssu.ivf

    Підозрювані вилучали сиру нафту з потужностей нафтогазовидобувних управлінь на Івано-Франківщині та Львівщині, що призводило до пошкодження основних вузлів і нафтозбірників

    Співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області за процесуального керівництва прокуратури викрили групу осіб, яка налагодила протиправну схему втручання в роботу підприємств ПАТ «Укрнафта». Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області у Facebook.

    Читайте також

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Івано-Франківської та Полтавської областей вилучали сиру нафту з потужностей нафтогазовидобувних управлінь на Івано-Франківщині та Львівщині, що призводило до пошкодження основних вузлів і нафтозбірників.

    Отриману сировину транспортували до Черкаської та Полтавської областей, де її переробляли на низькосортне пальне, а потім збували в різних регіонах країни.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»
    Фото: facebook.com/ssu.ivf

    У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали на Івано-Франківщині трьох учасників незаконного бізнесу. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання ділків вилучено чорнову бухгалтерію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

    Наразі організаторам протиправної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

    Читайте також
    ДФС СБУ Укрнафта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ