СБУ викрила групу осіб на втручанні у роботу регіональних підприємств «Укрнафти»



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Фото: facebook.com/ssu.ivf

Підозрювані вилучали сиру нафту з потужностей нафтогазовидобувних управлінь на Івано-Франківщині та Львівщині, що призводило до пошкодження основних вузлів і нафтозбірників

Співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області за процесуального керівництва прокуратури викрили групу осіб, яка налагодила протиправну схему втручання в роботу підприємств ПАТ «Укрнафта». Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Івано-Франківської та Полтавської областей вилучали сиру нафту з потужностей нафтогазовидобувних управлінь на Івано-Франківщині та Львівщині, що призводило до пошкодження основних вузлів і нафтозбірників.

Отриману сировину транспортували до Черкаської та Полтавської областей, де її переробляли на низькосортне пальне, а потім збували в різних регіонах країни.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали на Івано-Франківщині трьох учасників незаконного бізнесу. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання ділків вилучено чорнову бухгалтерію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі організаторам протиправної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.