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    Нагірний Карабах: Азербайджан знищив вірменську диверсійну групу (відео)

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    Ударні дрони працювали на території, підконтрольній вірменам - Нагірний Карабах: Азербайджан знищив вірменську диверсійну групу (відео)
    Ударні дрони працювали на території, підконтрольній вірменам

    Диверсійну групу накрило двома ракетами

    О 19:00 за місцевим часом Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео - на ньому зафіксований момент знищення розвідувально-диверсійної групи (ДРГ) і виведення з ладу двох військово-транспортних засоби, інформує «Реал»

    При цьому МО Азербайджану не приховує, що ударні дрони працювали на території, підконтрольній вірменам: «Спостерігався рух військової автомобільної техніки супротивника з живою силою в напрямку наших позицій. Стало відомо, що ДРГ, що складалося з вірменських спецназівців, намагалася наблизитися до лінії оборони наших військ з метою здійснення провокації».

    На початку ролика з двох автівок вийшли з два десятків військових. Одна машина поїхала, іншу підбили. Солдати довго бігли, поки не зустріли виїхав за ними «КамАЗ». Завантажилися в нього і досить довго і швидко їхали по відкритій місцевості.

    Вантажівка доїхалп до якогось гаю, зупинився під деревом. Можливо, вірмени подумали, що їм вже нічого не загрожує, або щось поламалося в машині. У цей момент їх накрили двома ракетами поспіль, що прилетіли з різних сторін.

    вибух війна Азербайджан Вірменія
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