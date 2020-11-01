Нагірний Карабах: Азербайджан знищив вірменську диверсійну групу (відео)

Диверсійну групу накрило двома ракетами

О 19:00 за місцевим часом Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео - на ньому зафіксований момент знищення розвідувально-диверсійної групи (ДРГ) і виведення з ладу двох військово-транспортних засоби, інформує «Реал».

При цьому МО Азербайджану не приховує, що ударні дрони працювали на території, підконтрольній вірменам: «Спостерігався рух військової автомобільної техніки супротивника з живою силою в напрямку наших позицій. Стало відомо, що ДРГ, що складалося з вірменських спецназівців, намагалася наблизитися до лінії оборони наших військ з метою здійснення провокації».

На початку ролика з двох автівок вийшли з два десятків військових. Одна машина поїхала, іншу підбили. Солдати довго бігли, поки не зустріли виїхав за ними «КамАЗ». Завантажилися в нього і досить довго і швидко їхали по відкритій місцевості.

Вантажівка доїхалп до якогось гаю, зупинився під деревом. Можливо, вірмени подумали, що їм вже нічого не загрожує, або щось поламалося в машині. У цей момент їх накрили двома ракетами поспіль, що прилетіли з різних сторін.