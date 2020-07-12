Негода на заході України: без світла лишились мешканці 100 населених пунктів



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Знеструмлено лінії передач у трьох областях, а саме: Львівська — 54, Рівненська — 29 та Закарпатська — 17

Дощі та пориви вітру знеструмили 100 населених пунктів у трьох областях України. Про це інформує пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Станом на 7 год. 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська — 54, Рівненська — 29 та Закарпатська — 17», — йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялось, в Україні сьогодні у частині областей очікуються значні дощі з грозами, натомість у південній частині України та на сході повітря прогріється до 30-35°. Зокрема, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті подекуди 25 м/с, на високогір'ї 30-35 м/с.