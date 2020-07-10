Рятувальники четвертий день гасять лісову пожежу на Луганщині



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На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб ДСНС Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучено більше тисячі людей

Пожежу в Луганській області гасять з 6 липня. Наразі вогонь локалізовано, але рятувальники продовжують гасити пожежу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнюють, що ввечері 9 липня пожежу було локалізовано. Орієнтовна площа, яка пройдена вогнем, складає близько 5 тис. га.

Станом на 7 ранку 10 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв).

«Всього до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 чол. та 228 од. техніки, з них від ДСНС – 559 чол. особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П). На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС, - повідомляють рятувальники.

Як повідомлялося, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.