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    Рятувальники четвертий день гасять лісову пожежу на Луганщині

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    На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб ДСНС&nbsp; - Рятувальники четвертий день гасять лісову пожежу на Луганщині
    На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб ДСНС 
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучено більше тисячі людей

    Пожежу в Луганській області гасять з 6 липня. Наразі вогонь локалізовано, але рятувальники продовжують гасити пожежу.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальники уточнюють, що ввечері 9 липня пожежу було локалізовано. Орієнтовна площа, яка пройдена вогнем, складає близько 5 тис. га.

    Станом на 7 ранку 10 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв).

    «Всього до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 чол. та 228 од. техніки, з них від ДСНС – 559 чол. особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П). На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС, - повідомляють рятувальники.

    Як повідомлялося, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

    Зазначимо, що  правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

    Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

    пожежа державна служба Луганщина ДСНС рятувальники
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