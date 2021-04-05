«Намагаються знищити «Закон про мову». У мережі обурені заявою прессекретарки Зеленського

По державній мові потопталися Мендель, Арестович та Аваков

Влада чинного президента України вміло пропагує «русскій мір» та Росію в Україні. Зокрема таке твердження випливає із заяви прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель. Про це повідомив політолог Андрій Смолій у мережі Facebook.

«Мендель заявляє: «Російська, точніше, українська російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни». «Нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова». Те за що боровся Кремль, більшовицька влада, московська імперія – тепер чудово просуває влада Зеленського», – розповів Смолій.

Він нагадав, що по єдиній державній мові вже топтався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі й позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович.

«Те, що вони два роки намагають знищити Закон про мову, – вже очевидно. І знищити його в угоду «язику» Кремля й російських терористів. «Язику» організаторів Голодомору й репресій. «Язику» масових розстрілів українців. Я не вірю в жоден патріотизм цієї влади й у жодне бажання захищати країну, якщо посадовці Зеленського так просувають російську ідеологію та наративи. Це і є поширення «русского міра». А методи ті ж самі: розтоптати українське й далі насаджувати тут мову агресора», – написав Смолій.

Користувачі соцмереж обурені заявою Юлію Мендель. Вони переконані, що таке може сказати тільки людина, яка відверто зневажає українську мову. Також радять прессекретарці Зеленського переїхати жити до Росії.

Колишній народний депутат Андрій Тетерук пише: «Вам клепки не вистачає вивчити українську? Яка така українська-російська мова? Ви геть дурні, якщо не розумієте що верзете?».

«Це ж треба додуматися: в Україні є українська російська мова. Яка нісенітниця, який маразм! За такої позиції українська мова ніколи повноцінно не функціонуватиме на рідній землі. Тому всім «менделям» треба нагадати, що в Україні єдина державна мова – українська, і що є Закон про державну мову, який потрібно неухильно виконувати без будь-яких викрутасів. Крапка!», – прокоментувала активістка Наталія Бєлова.

Раніше Аваков назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови. А ось Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».