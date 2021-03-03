«Ця теляча мова…». В Одеському магазині розгорівся мовний скандал (відео)
Відвідувачі магазину вимагали спілкуватися з ними російською мовою
Місцеві мешканці зажадали, щоб їх обслуговували російською мовою
У магазині одягу в Одесі стався скандал через українську мову.
В магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася, повідомляє Обозреватель, посилаючись на Telegram канал «Х ... Одеса»
Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися.
«Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.
У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською.
«А спробуйте мене змусити! Звичайно, ми маємо право. Ми не розуміємо, чому ми не маємо право в цьому аспекті», – заявила клієнтка.
Після того, як чоловік закінчив писати скаргу, вони пішли з магазину. Жінка також почала розпитувати продавчиню, чи знає вона історію Одеси.
Нагадаємо, 16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.
Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.