«Ця теляча мова…». В Одеському магазині розгорівся мовний скандал (відео)

Місцеві мешканці зажадали, щоб їх обслуговували російською мовою

У магазині одягу в Одесі стався скандал через українську мову.

В магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася, повідомляє Обозреватель, посилаючись на Telegram канал «Х ... Одеса»

Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися.

«Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.

У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською.

«А спробуйте мене змусити! Звичайно, ми маємо право. Ми не розуміємо, чому ми не маємо право в цьому аспекті», – заявила клієнтка.

Після того, як чоловік закінчив писати скаргу, вони пішли з магазину. Жінка також почала розпитувати продавчиню, чи знає вона історію Одеси.