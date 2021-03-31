«Працює за методичками Путіна». Авакова, який виступив за російську, рознесли в соцмережах

Бажання Авакова ставити акцент на розвитку саме російської мови викликало жваве обговорення в Facebook

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні повинні використовувати «нашу» російську мову для контрпропаганди. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

Бажання Авакова ставити акцент на розвитку російської викликало жваве обговорення в соціальній мережі Facebook. «Главком» зібрав реакцію політичних та громадських діячів, журналістів та політологів на скандальний пост міністра внутрішніх справ.

Політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що вислів Авакова про мову – заявка на поразку держави.

Журналіст Дмитро Волянський переконаний, що заява Авакова – гарний привід переходити на українську.

Відома письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой дивується, що «мєнт» взяв на себе функції мовознавця.

Громадський та політичний діяч, колишній депутат Київської обласної ради Олександр Аронець зазначає, що Аваков зовсім не приховує, що працює за методичками Путіна.

Зазначимо, що Аваков зробив відповідний допис на своїй Facebook-сторінці російською мовою.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, зобов’язує посадовців володіти державною мовою та використовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також закон визначає, що публічне приниження чи зневажання української мови може стати підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Крім того, передбачено покарання за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, а також за створення перешкод та обмежень в її застосуванні. Також у законі йдеться, що його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

До речі, недавно ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

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