Мовне питання вустами Мендель. Цитати без перекладу

Речниця президента про мову заговорила

Тут Юлія Мендель, прессекретарка Зеленського про мову заговорила.

Цитую без перекладу, оскільки Юлія виступала на каналі « Дом» російською мовою:

«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском»

«Россия не является монополистом русского языка. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык»

По-перше, української стало значно більше у публічному просторі.

По-друге, закон ще навіть не повністю почав діяти. Він приймався не для того, щоб після голосування усі раптом заговорили у публічному просторі українською, а для того, щоб за 10 років українську у Харкові і у Львові було однаково чути повсюдно.

Росія, звичайно не є монополістом російської. Як і Україна - української. Але Росія захищає і розвиває російську мову, а Україна – українську. І це єдиний спосіб забути про колоніальне минуле. Замість того, щоб турбуватися за «украинский русскій» офіс Зеленського мав би дбати про українську українську).

І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські )))

Джерело: блог Миколи Княжицького

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