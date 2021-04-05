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    Думки вголос

    Мовне питання вустами Мендель. Цитати без перекладу

    Юлія Мендель заговорила про українську мову - Мовне питання вустами Мендель. Цитати без перекладу
    Юлія Мендель заговорила про українську мову

    Речниця президента про мову заговорила

    Тут Юлія Мендель, прессекретарка Зеленського про мову заговорила.

    Цитую без перекладу, оскільки Юлія виступала на каналі « Дом» російською мовою:

    «От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском»

    «Россия не является монополистом русского языка. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык»

    По-перше, української стало значно більше у публічному просторі.

    По-друге, закон ще навіть не повністю почав діяти. Він приймався не для того, щоб після голосування усі раптом заговорили у публічному просторі українською, а для того, щоб за 10 років українську у Харкові і у Львові було однаково чути повсюдно.

    Росія, звичайно не є монополістом російської. Як і Україна - української. Але Росія захищає і розвиває російську мову, а Україна – українську. І це єдиний спосіб забути про колоніальне минуле. Замість того, щоб турбуватися за «украинский русскій» офіс Зеленського мав би дбати про українську українську).

    І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські )))

    Джерело: блог Миколи Княжицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон українська мова Юлія Мендель
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