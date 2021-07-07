  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Напад на банк у Росії: співробітники у заручниках

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Напад на банк у Росії: співробітники у заручниках
    Фото: з відкритих джерел

    Чоловік у масці зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів

    У Росії в місті Тюмень невідомий напав на відділення «Сбербанку» і взяв у заручники його співробітників. На переговори у відділення зайшли співробітники банку. Про це повідомляє ТАСС.

    У заручниках перебувають три людини.

    Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

    Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

    Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку в Тюмені, на першому поверсі якого невідомий захопив двох заручників і вимагає гроші. Telegram-канали публікують перші фото з місця події.

    Інформацію про напад підтвердило Міністерство внутрішніх справ Росії. МВС повідомляє, що в заручниках у офісі в Тюмені – 2 співробітника банку, зловмисник вимагає кошти і стверджує, що у нього в сумці «небезпечний предмет».

    У пресслужбі «Ощадбанку» повідомили, що співпрацюють з силовиками для якнайшвидшого вирішення ситуації з захопленням відділення в Тюмені.

    Нагадаємо, у Казані (Росія) учні зі зброєю проникли в школу і відкрили стрілянину. В результаті загинули люди.

    Читайте також: У Німеччині чоловік із ножем напав на людей на вулиці
    Теги: Росія банк гроші тероризм напад заручники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Напад на банк у Росії: співробітники у заручниках