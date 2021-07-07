Напад на банк у Росії: співробітники у заручниках

Чоловік у масці зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів

У Росії в місті Тюмень невідомий напав на відділення «Сбербанку» і взяв у заручники його співробітників. На переговори у відділення зайшли співробітники банку. Про це повідомляє ТАСС.

У заручниках перебувають три людини.

Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку в Тюмені, на першому поверсі якого невідомий захопив двох заручників і вимагає гроші. Telegram-канали публікують перші фото з місця події.

Інформацію про напад підтвердило Міністерство внутрішніх справ Росії. МВС повідомляє, що в заручниках у офісі в Тюмені – 2 співробітника банку, зловмисник вимагає кошти і стверджує, що у нього в сумці «небезпечний предмет».

У пресслужбі «Ощадбанку» повідомили, що співпрацюють з силовиками для якнайшвидшого вирішення ситуації з захопленням відділення в Тюмені.

Нагадаємо, у Казані (Росія) учні зі зброєю проникли в школу і відкрили стрілянину. В результаті загинули люди.

Читайте також: У Німеччині чоловік із ножем напав на людей на вулиці