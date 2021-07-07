В Росії вигадали роботів-«побратимів» по розпиванню алкоголю (фото)

Інженери не передбачили для роботів шлунки, щоб вони могли ще й випивати

У Росії на виставці «Іннопром-2021» вчені з Липецька показали пару незвичайних роботів, які вміють тримати келих з випивкою і чокатися. Про це інформує «Комсомольская правда».

Механічні руки роботів цілий день акуратно цокалися келихами. Єдина недоробка – інженери не передбачили для роботів шлунки, щоб вони могли ще й випивати.

Однак ніякого алкогольного підтексту у творців не було. Вчені вирішили таким чином показати чіткість рухів маніпуляторів.

Додамо, що компанія Mercedes-Benz Trucks представила серійну версію електричної вантажівки Mercedes-Benz eActros та оголосила про початок виробництва восени цього року.

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