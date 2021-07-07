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    В Росії вигадали роботів-«побратимів» по розпиванню алкоголю (фото)

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    Механічні руки роботів цілий день акуратно цокалися келихами - В Росії вигадали роботів-«побратимів» по розпиванню алкоголю (фото)
    Механічні руки роботів цілий день акуратно цокалися келихами
    Фото з відкритих джерел

    Інженери не передбачили для роботів шлунки, щоб вони могли ще й випивати

    У Росії на виставці «Іннопром-2021» вчені з Липецька показали пару незвичайних роботів, які вміють тримати келих з випивкою і чокатися. Про це інформує «Комсомольская правда».

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    В Росії вигадали роботів-«побратимів» по розпиванню алкоголю (фото)

    Механічні руки роботів цілий день акуратно цокалися келихами. Єдина недоробка – інженери не передбачили для роботів шлунки, щоб вони могли ще й випивати.

    Однак ніякого алкогольного підтексту у творців не було. Вчені вирішили таким чином показати чіткість рухів маніпуляторів.

    Додамо, що компанія Mercedes-Benz Trucks представила серійну версію електричної вантажівки Mercedes-Benz eActros та оголосила про початок виробництва восени цього року.

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    Теги: Росія виставка робототехніка
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    В Росії вигадали роботів-«побратимів» по розпиванню алкоголю (фото)